Jedan od najboljih fudbalera na svetu na potpuno novoj poziciji?! Trener Arsenala najavio veliku promenu

Menadžer Arsenala Mikel Arteta ne odbija mogućnost da u nastavku sezone Bukaja Saku koristi i kao - centralnog napadača.

Saka je u pobedi nad Viganom u FA kupu na poluvremenu zamenio Viktora Đokereša, a nakon toga logično pitanje na konferenciji za medije bilo je da li je to deo neke nove taktike i plana. "To je nešto što gledamo kao opciju i što želimo da probamo i moguće da i hoćemo u budućnosti. Imamo još veliki broj utakmica u svim takmičenjima i različite scenarije u kojima treba da igramo tako da i to moramo da gledamo kao opciju. Ako bi Saka igrao u sredini, bio bi bliži golu