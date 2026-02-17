Razgovarali grosi i aragči oko iranskog nukelarnog programa: "Na stolu nije potčinjavanje pred pretnjama!"

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragači je danas u Ženevi razgovarao s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaelom Grosijem i izjavio da je želi "pravičan dogovor" o nuklearnom programu Teherana.

Aragači je rekao da će se sastati i s ministrom spoljnih poslova Omana Badr al-Busadijem, posrednikom u pregovorima Irana i SAD. "U Ženevi sam sa realnim idejama kako da se postigne pravičan dogovor. Ono što nije na stolu je potčinjavanje pred pretnjama", napisao je Aragači na društvenoj mreži X. Zamenik iranskog premijera Madžid Takt Ravandži je u nedelju izjavio za britanski BBC da SAD "moraju da dokažu da žele dogovor". "Lopta je na američkoj strani. Moraju da