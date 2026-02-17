U Nišu održan protest podrške studentima i građanima Novog Sada

Medijska kutija pre 3 sata  |  m.k.
U Nišu održan protest podrške studentima i građanima Novog Sada

U Nišu je održan protest “Niš ne ćuti” u znak osude jučerašnjeg nasilja nad studentima i građanima u Novom Sadu.

Građani su se okupili u 18 časova ispred Osnovnog suda u Nišu, a potom su organizovali protestnu šetnju do prostorija Pokreta za narod i državu. -Užasno to što se juče dešavalo u Novom Sadu. Policija ni u jednom trenutku nije zaštitila studente, ni u jednom trenutku nije stala uz građane, već je štitila batinaše i kriminalce i dozvoljavala da studenti budu napadnuti i da im se otimaju telefoni- predstavnica Zborova građana Niša Mila Đokić. Prema njenim rečima,
Otvori na medijskakutija.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Protesti u više gradova Srbije zbog napada na demonstrante u Novom Sadu, kod Ušća bačena pirotehnička sredstva…

BLOG UŽIVO: Protesti u više gradova Srbije zbog napada na demonstrante u Novom Sadu, kod Ušća bačena pirotehnička sredstva

Insajder pre 1 sat
Građani Niša protestovali zbog nasilja u Novom Sadu

Građani Niša protestovali zbog nasilja u Novom Sadu

Serbian News Media pre 2 sata
U Nišu protest zbog nasilja u Novom Sadu

U Nišu protest zbog nasilja u Novom Sadu

Niške vesti pre 2 sata
Održan protest u Nišu: Građani policajcima ostavili slike pretučenih Novosađana

Održan protest u Nišu: Građani policajcima ostavili slike pretučenih Novosađana

Južne vesti pre 2 sata
Novoosnovani sindikati Univerziteta u Novom Sadu pozivaju na protest u sredu u Kampusu

Novoosnovani sindikati Univerziteta u Novom Sadu pozivaju na protest u sredu u Kampusu

Moj Novi Sad pre 3 sata
FOTO, VIDEO: Završen protest zbog napada na studente, "Poternice" napadača na vratima Policijske stanice

FOTO, VIDEO: Završen protest zbog napada na studente, "Poternice" napadača na vratima Policijske stanice

Radio 021 pre 3 sata
U Beogradu počelo okupljanje na poziv Studenata u blokadi, ovo su lokacije večerašnjih protesta

U Beogradu počelo okupljanje na poziv Studenata u blokadi, ovo su lokacije večerašnjih protesta

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi Sad

Politika, najnovije vesti »

Automobil srpskih tablica u Drenici prekriven zastavom sa obeležjima tzv. OVK (video)

Automobil srpskih tablica u Drenici prekriven zastavom sa obeležjima tzv. OVK (video)

Blic pre 1 sat
Paušalna geopolitička ocena: Sagovornici Danasa o izjavi Tadića da je aktuelna vlast nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i…

Paušalna geopolitička ocena: Sagovornici Danasa o izjavi Tadića da je aktuelna vlast nastala u Moskvi u skladu sa ruskim i nemačkim interesima

Danas pre 2 sata
Vesni Bratić određen pritvor do 30 dana Bivša ministarka prosvete Crne Gore saslušana u Višem sudu

Vesni Bratić određen pritvor do 30 dana Bivša ministarka prosvete Crne Gore saslušana u Višem sudu

Blic pre 1 sat
Da li je vreme da se opozicija vidljivije uključi u proteste i bude štit studentima?

Da li je vreme da se opozicija vidljivije uključi u proteste i bude štit studentima?

Danas pre 3 sata
Ambasadorka dobre volje za Kosovo sa amblemom UČK u parlamentu Austrije

Ambasadorka dobre volje za Kosovo sa amblemom UČK u parlamentu Austrije

Danas pre 2 sata