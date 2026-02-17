U Nišu održan protest podrške studentima i građanima Novog Sada

U Nišu je održan protest “Niš ne ćuti” u znak osude jučerašnjeg nasilja nad studentima i građanima u Novom Sadu.

Građani su se okupili u 18 časova ispred Osnovnog suda u Nišu, a potom su organizovali protestnu šetnju do prostorija Pokreta za narod i državu. -Užasno to što se juče dešavalo u Novom Sadu. Policija ni u jednom trenutku nije zaštitila studente, ni u jednom trenutku nije stala uz građane, već je štitila batinaše i kriminalce i dozvoljavala da studenti budu napadnuti i da im se otimaju telefoni- predstavnica Zborova građana Niša Mila Đokić. Prema njenim rečima,