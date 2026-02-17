FOTO I VIDEO: Građani protestovali ispred MUP-a kao odgovor na sinoćnje nasilje

Moj Novi Sad pre 52 minuta
Danas u 18 časova građani su se, drugo veče zaredom, okupili ispred Srpskog narodnog pozorišta, na protestu povodom sinoćnjeg nasilja.

Na današnji protest pozvali su građani okupljeni u Viber grupi Zborovi Novi Sad, a povod je nasilje nad studentima i novinarima koje se desilo sinoć ispred SNP-a. Protesti su najavljeni širom Srbije. Vrlo brzo po današnjem okupljanju, protestanti su se ulicama grada uputili ka MUP-u na Bulevaru kralja Petra I. Ovo je snimak kolone građana koja je, uz zviždanje i transparente, prolazila Bulevarom oslobođenja: Oko 18.45 kolona je stigla ispred policijske stanice, gde
