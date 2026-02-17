Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Moj Novi Sad pre 5 sati
Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Pregovori predstavnika poljoprivrednika, koji od srede protestuju i blokiraju puteve, i Ministarstva poljoprivrede su propali, a poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od srede.

Poljoprivrednici su napustili satanak u Vladi Srbije sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem. Kako javlja reporter N1, sastanak je trajao oko sat, a poljoprivrednici su rekli da je trebalo i ranije da napuste sastanak jer je, prema njihovim rečima, ministar pokušao da manipuliše i njima i temom. Oni su kazali da im u Vladi Srbije ništa nije ponuđeno. Poljoprivrednik Milan Pajić je posle sastanka kazao da je ministar pokušao da ih izmanipuliše i da im je
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Pregovori u Vladi bez dogovora: Protesti poljoprivrednika se nastavljaju, najavljena i radikalizacija (VIDEO)

Pregovori u Vladi bez dogovora: Protesti poljoprivrednika se nastavljaju, najavljena i radikalizacija (VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Glamočić: Sa poljoprivrednicima sam vodio konstruktivan dijalog, uvoz ne može da se zabrani

Glamočić: Sa poljoprivrednicima sam vodio konstruktivan dijalog, uvoz ne može da se zabrani

Glas Šumadije pre 1 sat
Neuspešni sastanak u Vladi: Šta traže poljoprivrednici, a šta je ponudio ministar Glamočić?

Neuspešni sastanak u Vladi: Šta traže poljoprivrednici, a šta je ponudio ministar Glamočić?

Nedeljnik pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede: Dogovor sa povrtarskim sektorom, ali ne i sa stočarskim udruženjima

Ministarstvo poljoprivrede: Dogovor sa povrtarskim sektorom, ali ne i sa stočarskim udruženjima

Euronews pre 1 sat
Nije bilo razloga da srpski poljoprivrednik nakrivi šajkaču u Vladi: Ministar ih prvo nazvao pijanim milionerima, pa poručio…

Nije bilo razloga da srpski poljoprivrednik nakrivi šajkaču u Vladi: Ministar ih prvo nazvao pijanim milionerima, pa poručio da je spreman za dijalog

N1 Info pre 2 sata
Glamočić: „Sa poljoprivrednicima sam vodio konstruktivan dijalog, uvoz ne može da se zabrani“

Glamočić: „Sa poljoprivrednicima sam vodio konstruktivan dijalog, uvoz ne može da se zabrani“

Serbian News Media pre 5 sati
Napet sastanak u Vladi Dogovor sa poljoprivrednicima nije postignut, neka udruženja napustila sastanak

Napet sastanak u Vladi Dogovor sa poljoprivrednicima nije postignut, neka udruženja napustila sastanak

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePoljoprivreda

Regioni, najnovije vesti »

U Mioničkoj opštini sedam ekipa čisti sneg, elektrosnabdevanje stabilno

U Mioničkoj opštini sedam ekipa čisti sneg, elektrosnabdevanje stabilno

Valjevska posla pre 10 minuta
Uhapšeni zbog sumnje da su proizvodili i prodavali opojne droge

Uhapšeni zbog sumnje da su proizvodili i prodavali opojne droge

Valjevska posla pre 15 minuta
Dimitrije Jovanović najbolji među hodačima svog uzrasta

Dimitrije Jovanović najbolji među hodačima svog uzrasta

Jug press pre 15 minuta
Pogibeljna deonica magistralnog puta u Viljuši

Pogibeljna deonica magistralnog puta u Viljuši

Ozon press pre 6 minuta
Kad paradajz pređe 2.000 kilometara, a seljak ne može do pijace

Kad paradajz pređe 2.000 kilometara, a seljak ne može do pijace

Rešetka pre 0 minuta