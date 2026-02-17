Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

Pregovori predstavnika poljoprivrednika, koji od srede protestuju i blokiraju puteve, i Ministarstva poljoprivrede su propali, a poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od srede.

Poljoprivrednici su napustili satanak u Vladi Srbije sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem. Kako javlja reporter N1, sastanak je trajao oko sat, a poljoprivrednici su rekli da je trebalo i ranije da napuste sastanak jer je, prema njihovim rečima, ministar pokušao da manipuliše i njima i temom. Oni su kazali da im u Vladi Srbije ništa nije ponuđeno. Poljoprivrednik Milan Pajić je posle sastanka kazao da je ministar pokušao da ih izmanipuliše i da im je