Aleksandra Prijović sa šlicem do kuka na koncertu u čast Šabana: Delirijum u publici kad je izašla na scenu

Mondo pre 1 sat  |  Đorđe Milošević,
Pevačica Aleksandra Prijović oduševila je publiku u Sava centru koja se okupila kako bi odala počast Šabanu Šauliću koji je poginuo pre tačno sedam godina.

Ona je zapevala Šabanov čuveni hit i digla sve prisutne na noge, a porodica Šaulić nije krila oduševljenje iz prvog reda. Pogledajte fotografije Aleksandra Prijović: Pored Aleksandre Prijović, na koncertu su nastupili i Nermin Handžić, Beki Bekić, Saša Matić, kao i Ilda Šaulič koja nije mogla da zaustavi suze dok je pevala očeve pesme. Podsetimo, pred početak koncerta govoru su održale Gordana Šaulić i Marija Šerifović.
