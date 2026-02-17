Dnevni horoskop za 17. februar 2026: Bik da pazi na ugovore, Škorpija rešava nesporazum, a vi?

Dnevni horoskop za 17. februar 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 17. februar 2026. godine pokazuje da će vam danas energija biti na visokom nivou, idealno za rešavanje dugoročnih zadataka.

Na poslu možete da dobijete neočekivanu pohvalu ili podršku od nadređenog. U ljubavi, pažnju zahteva sitna nesuglasica sa partnerom, ali iskren razgovor donosi mir. Obratite pažnju na probavu. Danas mogu da se pojave komplikacije u finansijskim planovima ili ugovorima, pa proverite svaki detalj pre potpisivanja. U ljubavi, neočekivana pažnja partnera donosi osmeh i obnovu strasti. Posvetite pažnju stopalima i kolenima, pogotovo ako ste duže vreme aktivni ili na