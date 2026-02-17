Otkriveno u kakvoj je stanju pretučeni sin Snežane Đurišić: Marku slomljena rebra, ima teške povrede

Mondo pre 32 minuta  |  Jelena Sitarica
Otkriveno u kakvoj je stanju pretučeni sin Snežane Đurišić: Marku slomljena rebra, ima teške povrede

Sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović (46) pretučen je u jednom stanu na Vračaru.

Na njega je, kako prenose mediji, pretukao komšija. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten je na odeljenje Hirurgije. Prema saznanjima do kojih je došla ekipa Kurira, Gvozdenović je zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljitena na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika. Kako navodi izvor, u trenutku prijema
