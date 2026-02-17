Padavine napravile haos, a vi nemate lance? Spas su čarape za sneg - evo kako se koriste i da li smeju na asfalt

Sneg u Srbiji pada već satima i već je napravio niz problema.

Na nekim deonicama saobraćaj se otežano odvija, što zbog snega, što zbog smanjene vidljivosti na putu, ali i drveća koje je palo i blokiralo puteve. Na mnogim deonicama došlo je i sudara, a negde su šleperi preprečili put. Nema struje u Ivanjici, a sneg na Zlatiboru napravio je totalni kolaps. Iako smo mislili da se prava zima neće vratiti, snežni pokrivač koji je jutros osvanuo opomenuo je vozače da oprez nije dovoljan - potrebna je i propisana oprema. Podsećamo,