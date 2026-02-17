Pokušao da reketira Baku Praseta, pa mu zapalio luksuzni auto: MUP se oglasio o hapšenju osumnjičenog
Mondo pre 11 minuta | Aleksandar Blagić
Beogradska policija uhapsila je danas Z.R. (23), osumnjičenog za paljenje luksuznog automobila influensera Bogdana Ilića poznatijeg kao Baka Prase.
Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem o svim detaljima akcije hapšenja. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije u sedištu i Bezbednosno-informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, pronašli su i uhapsili Z. R. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti, a