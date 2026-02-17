Sneg okovao Srbiju: Drveće pada po putevima, sela ostala bez struje

Mondo pre 10 minuta  |  Marina Letić
Sneg okovao Srbiju: Drveće pada po putevima, sela ostala bez struje

U mnogim delovima Srbije već satima pada sneg, te je došlo do formiranja snežnog pokrivača.

Tokom noći palo je oko 20 centimetara snega na teritoriji Čajetine, Užica, Bajine Bašte. Sve raspoložive ekipe su trenutno na terenu u rade na raščišćavanju puteva po prioritetima. "Sneg na Zlatiboru pada od ponoći. Na terenu su trenutno 18 kamiona i četiri grejdera. Saobraćaj za šlepere je zabranjen. Puteve prvog
