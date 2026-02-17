Vremenska prognoza RHMZ do kraja februara: Stižu prolećne temperature nakon snega i leda

Mondo pre 35 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza RHMZ do kraja februara: Stižu prolećne temperature nakon snega i leda

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je na svom sajtu vremensku prognozu do kraja februara u kojoj navodi da nas očekuje suvo vreme sa malo padavina.

Danas je padao sneg širom Srbije, ali su padavine prestale već do popodneva. "U toku noći na severozapadu Srbije pretežno vedro, a u ostalim krajevima oblačno. Slabe padavine očekuju se još ponegde na istoku i jugoistoku Srbije, kao i u planinskim predelima", navodi RHMZ. Prema najavi RHMZ-a, u sredu 18. februara mraz u jutarnjim časovima, pa rast temperature. U sredu i četvrtak 19. februara oko 17 stepeni, u petak 20. februara nešto hladnije uz kišu i sneg u
Ključne reči

SnegRHMZVremenska prognoza

