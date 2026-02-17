Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odgovor na zahtev za produženje licence NIS-u

Tanjug
Đedović Handanović: Do kraja nedelje očekujem odgovor na zahtev za produženje licence NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović očekuje do kraja nedelje odgovor na zahtev za produženje licence NIS-u.

Govoreći o tome dokle su pregovori stigli, rekla je da se očekuje da se dubinska analiza koju MOL radi, završi do kraja februara, da bi se u toku marta pristupilo potpisivanju kupoprodajnog sporazuma. Na pitanje da li se problemi sa dotokom nafte naftovodom Družba mogu da se odraze i na snabdevanje našeg tržišta, rekla je da MOL jeste značajan snabdevač našeg tržišta i da su sa njim vođeni intenzivni razgovori kao i sa drugim naftnim kompanijama u periodu kada nije
