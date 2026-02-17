Oglasilo se ministarstvo nakon propalih pregovora sa poljoprivrednicima: Proizvođači mleka u Srbiji imaju najveće podsticaje na svetu

Morava info pre 1 sat  |  Morava info
Oglasilo se ministarstvo nakon propalih pregovora sa poljoprivrednicima: Proizvođači mleka u Srbiji imaju najveće podsticaje…

U zgradi Vlade Republike Srbije danas u 13 časova održan je sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Draganom Glamočićem, sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika koja učestvuju u protestu, saopštilo je Ministarstvo.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja poljoprivrednika „Šajkača“, Udruženja „Naše mleko“, Udruženja „Spas i opstanak stočara zapadne Srbije“, Udruženja povrtara „Zablaće“ i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. Kako se ističe, Ministarstvo je u razgovor ušlo sa konkretnim predlozima mera i ponudilo da predstavnici udruženja budu uključeni u tim za dalje razgovore sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Evropskom komisijom, radi razmatranja
