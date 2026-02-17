(BLOG) Završen protest kod Ušća, studenti Pravnog kažu - policija presrela i uhapsila više građana

N1 Info pre 23 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Završen protest kod Ušća, studenti Pravnog kažu - policija presrela i uhapsila više građana

Građani Srbije su i večeras protestovali - jer su aktivisti Srpske napredne stranke napali studente na platou kod pozorišta u Novom Sadu.

Kod Ušča u Beogradu došlo je do nekoliko incidenata. Bačena je pirotehnika, a bilo je i jurnjave s policijom u parku. Reporterka N1 svedočila je hapšenju jednog mladića, a studenti Pravnog u blokadi tvrde da je "marica presrela i uhapsila nekoliko građana". Aktivisti Srpske napredne stranke sinoć su napali najmanje troje studenata. Prema saopštenju studenata Filozofskog fakulteta stiče se utisak daj je taj broj veći. Kako su kazali, jednom studentu su razbili
Ključne reči

NišPozorišteNovi SadSrpska napredna strankaSNSKraljevo

