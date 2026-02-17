Brnabić: Protest nije bio protiv Vučića, već protiv srpske države i stubova našeg društva i naroda

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pokušala je da relativizuje napade batinaša na učesnike jučerašnjeg protesta u Novom Sadu, ocenom da su "blokaderi" prešli "crvenu linija" napadom na Maticu srpsku, patrijarha i mitropolita Srpske pravoslavne crkve. "Scene koje smo videli u Novom Sadu ova zemlja nije videla od 1945. godine", rekla je Ana Brnabić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, ocenjujući da to "nije borba protiv vlasti, borba protiv