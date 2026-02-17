Kosovo obeležava 18 godina od proglašenja nezavisnosti, Kancelarija za KiM kaže - punoletstvo "velikog poraza"

Kosovo danas nizom aktivnosti obeležava 18 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti, ali će u Prištini biti održan i protest u znak podrške bivšim liderima Oslobodilačke vojske Kosova kojima se sudi u Hagu.

Obeležavanje godišnjice počelo je podizanjem zastave u sedam sati jutros, dok je dvadesetak minuta kasnije održana svečana sednica kosovske vlade, prenosi KoSSev. Odata je počast kod Spomenika nestalim licima i Memorijala o ubijenoj deci, dok će se nešto kasnije zvaničnici okupiti i odati počast na grobu bivšeg predsednika Kosova, Ibrahima Rugove, a potom i na grobu Adema Demaćija. Planirane su posete Memorijalnom kompleksu "Adem Jašari" u Prekazu, kao i svečana