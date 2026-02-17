Na današnji dan, 17. februar: Umrli Molijer i Hajne, osnovana "Srpska agencija"...

Na današnji dan, 17. februar, između ostalog, dogodilo se: Đordano Bruno spaljen kao jeretik, na pozornici umro Molijer, osnovana Srpska agencija.

Preminuli Hajne i Džeronimo. 1600 - Italijanski filozof, astronom i matematičar Đordano Bruno (Giordano) spaljen je u Rimu kao jeretik, na osnovu presude rimokatoličke inkvizicije. 1653 - Rođen je kompozitor i violinista Arkandjelo Koreli (Arcangelo Corelli), osnivač bolonjske violinske škole i najznačajniji italijanski kompozitor u 17. veku baroknih dela za gudačke instrumente. 1673 - Francuski komediograf i glumac Žan Batist Poklen Molijer (Jean Baptiste Poquelin