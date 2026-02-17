Putevi Srbije: Do pet centimetara snega na putevima u više delova Srbije

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da na putevima u više krajeva Srbije ima do pet centimetara snega, uglavnom u raskvašenom stanju, a vozače su upozorili i na poledicu, odrone i maglu.

Snega ima na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Požarevca, Požege, Užica, Valjeva, Zaječara. Preporučuje se oprezna vožnja Put od Odvraćenice do Prekog Brda na Goliji je neprohodan za saobraćaj. Vozače su posebno upozorili na pojavu poledice, najviše na putnim deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima. Na graničnim prelazima, putnički automobili čekaju 45 minuta za uzlaz u Srbiju
