Počeo trilateralni sastanak Rusije, Ukrajine i SAD u Ženevi

Nedeljnik pre 2 sata
Današnji razgovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi su počeli, javlja ruska državna agencija RIA, prenosi CNN.

Kako su pregovori započeli, glavni pregovarač Kijeva Rustem Umerov zahvalio je SAD na njihovom „angažmanu i doslednom radu u pregovaračkom procesu“. „Radimo konstruktivno, fokusirano i bez preteranih očekivanja. Naš zadatak je da što više unapredimo one odluke koje mogu dovesti do trajnog mira“, naveo je Umerov u saopštenju.
