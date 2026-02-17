U Beogradu počelo okupljanje na poziv Studenata u blokadi, ovo su lokacije večerašnjih protesta

Nedeljnik pre 1 sat
U Beogradu počelo okupljanje na poziv Studenata u blokadi, ovo su lokacije večerašnjih protesta

Na poziv Studenata u blokadi građani su počeli da se okupljaju preko puta budućeg gradilišta beogradskog Akvarijuma na Novom Beogradu na protest pod nazivom „Beograd ne ćuti“.

Podsetimo, ranije tokom dana tu je održan protest građana zbog ograđivanja lokacije za izgradnju Akvarijuma. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti. Studenti su najavili okupljanje nakon jučerašnjih incidenata na protestu u Novom Sadu. Studenti su u svojoj objavi takođe podelili pozive studenata iz drugih gradova i zborova građana. LOKACIJE VEČERAŠNJIH PROTESTA Kako su studenti naveli u posebnoj objavi na Instagramu, osim Beograda, protesti će se večeras održati i
Novi Sad

