MUP upozorio građane na sneg i poledicu na putevima: "Prilagodite vožnju uslovima na kolovozu"

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Saobraćaj se na brojnim putnim pravcima odvija otežano i usporeno, a posebno su izražene gužve na prilazima zimskim turističkim centrima, zbog intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile veći deo zemlje, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i da brzinu kretanja prilagode uslovima na kolovozu, imajući u vidu da su sneg, poledica i smanjena vidljivost faktori koji značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Posebno su naglasili obavezu korišćenja zimske opreme u skladu sa propisima, odnosno zimskih pneumatika na svim točkovima, kao i lanaca za sneg tamo gde je to neophodno i naloženo saobraćajnom signalizacijom.
