Poljska preventivno podigla avione zbog ruskog napada na Ukrajinu

Poljska vojska je podigla borbene avione, a vlasti u Poljskoj su privremeno zatvorile aerodrome u Žešovu i Lublinu zbog ruskog masovnog napada na Ukrajinu, saopštile su poljske vlasti.

Operativna komanda oružanih snaga naglasila je da su ove akcije preventivne prirode i da imaju za cilj obezbeđivanje vazdušnog prostora, prenosi poljski TVN24. Zbog vojne operacije privremeno su bili zatvoreni aerodromi u Žešovu i Lublinu, saopštila je poljska Agencija za vazdušni saobraćaj (PANSA). Kako su preneli ukrajinski mediji, ruske trupe masovno napadaju Ukrajinu udarnim dronovima, a u nizu regiona je proglašena vazdušna uzbuna.