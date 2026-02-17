Tramp traži od Ukrajine da "brzo" postigne dogovor sa Rusijom

Newsmax Balkans pre 19 minuta  |  Newsmax Balkans
Tramp traži od Ukrajine da "brzo" postigne dogovor sa Rusijom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su Sjedinjene Države organizovale u Ženevi.

"Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto", rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" na putu za Vašington. Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dve prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donele napredak, ocenjuje Guardian. Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji. Američku delegaciju u
Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonGuardianRusijaKijev

