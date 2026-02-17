Sneg izazvao kvarove na elektromreži u zapadnoj i centralnoj Srbiji

NIN pre 6 sati  |  Tanjug
Sneg izazvao kvarove na elektromreži u zapadnoj i centralnoj Srbiji
Jako olujno nevreme, praćeno obilnim, vlažnim i teškim snegom, a ponegde i pojačanim vetrom koje je prethodne noći i prepodneva zahvatilo Srbiju izazvalo je štetu na nekim delovima distributivne mreže električne energije posebno u brdsko-planinskim naseljima na teritoriji zapadne i centralne Srbije, a sve ekipe Elektrodistribucije Srbije su na terenu i rade na sanaciji kvarova. Kvarovi su zabeležni posebno na teritoriji Valjeva, Bajine Bašte, Čajetine, Osečine,
