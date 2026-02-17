Ušće i akvarijum: Ugovor neobjavljen, ne znaju se cena i rok posla, upozorava Transparentnost

Organizacija Transparentnost Srbija saopštila je da ugovor za radove na Ušću u Beogradu gde je planiran akvarijum nije objavljen i pozvala je Ministarstvo finansija i sve druge državne organe i preduzeća, koja su uključena u realizaciju projekata za EXPO 2027, da bez odlaganja objave potpune informacije o svim do sada ugovorenim poslovima.

Zatraženo je i obrazloženje razloga koji po njihovom viđenju opravdavaju direktno ugovaranje tih projekata, kao i ugovore i dokumente koji su vezani za njihovu realizaciju i nadzor. „Tek nakon ograđivanja parka na novobeogradskom Ušću u noći državnog praznika i protesta građana, Ministarstvo finansija je, u odgovoru Insajderu, objavilo koga je angažovalo da izvodi radove na tom prostoru. Reč je o kompaniji Ronesans Holding, a ona je, kako je navedeno, angažovana na