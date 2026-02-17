Ušće i akvarijum: Ugovor neobjavljen, ne znaju se cena i rok posla, upozorava Transparentnost

Nova ekonomija pre 1 sat
Ušće i akvarijum: Ugovor neobjavljen, ne znaju se cena i rok posla, upozorava Transparentnost

Organizacija Transparentnost Srbija saopštila je da ugovor za radove na Ušću u Beogradu gde je planiran akvarijum nije objavljen i pozvala je Ministarstvo finansija i sve druge državne organe i preduzeća, koja su uključena u realizaciju projekata za EXPO 2027, da bez odlaganja objave potpune informacije o svim do sada ugovorenim poslovima.

Zatraženo je i obrazloženje razloga koji po njihovom viđenju opravdavaju direktno ugovaranje tih projekata, kao i ugovore i dokumente koji su vezani za njihovu realizaciju i nadzor. „Tek nakon ograđivanja parka na novobeogradskom Ušću u noći državnog praznika i protesta građana, Ministarstvo finansija je, u odgovoru Insajderu, objavilo koga je angažovalo da izvodi radove na tom prostoru. Reč je o kompaniji Ronesans Holding, a ona je, kako je navedeno, angažovana na
Studenti objavili da ima privedenih posle protesta u parku Ušće

Insajder pre 32 minuta
Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde

Insajder pre 17 minuta
Protest protiv akvarijuma na Ušću, građani blokirali Bulevar Nikole Tesle i rušili ograde (VIDEO)

Danas pre 18 minuta
VIDEO: Rušene ograde u parku Ušće, beogradski zborovi protestuju protiv delfinarijuma

Radio 021 pre 8 minuta
(VIDEO) Jurnjava policije i građana po parku Ušće na protestu protiv izgradnje akvarijuma

N1 Info pre 1 sat
Protest protiv akvarijuma na Ušću, građani blokirali saobraćaj i rušili ograde

N1 Info pre 1 sat
TS: Šta je ministarstvo reklo, a šta je istina o izboru izvođača radova u Parku Ušće

N1 Info pre 1 sat
Propali pregovori poljoprivrednika i Vlade, sledi radikalizacija protesta

N1 Info pre 18 minuta
Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde

Insajder pre 17 minuta
Studenti objavili da ima privedenih posle protesta u parku Ušće

Insajder pre 32 minuta
Predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport: Čekamo radnu grupu Evropske komisije pa ćemo onda odlučiti šta dalje…

Insajder pre 17 minuta
Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravllja: "Od sutra krećemo u radikalizaciju, probaćemo da proširimo…

Insajder pre 27 minuta