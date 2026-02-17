Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 17. do 22. februara)

Pressek pre 13 minuta  |  pressek, foto:M.O.
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 17. do 22. februara)

U Srbiji će danas biti oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje i formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava, a prestanak snega očekuje se posle podne i uveče.

Na severu Srbije ujutru oblačno mestimično sa kišom, susnežicom, ponegde i snegom, a tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Za područje Kragujevca i Šumadije Repbulički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteoalarm, zbog snežnih padavina. Najniža jutarnja temperatura u Kragujevcu i Šumadiji biće 0, a najviša dnevna 4 stepena. U nastavku sedmice očekuju se temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Od kiše do snega: Tokom dana zahlađenje i formiranje pokrivača

Od kiše do snega: Tokom dana zahlađenje i formiranje pokrivača

Insajder pre 13 minuta
Potop u Srbiji, u ovim predelima već veje i sneg: Prete obilne padavine i olujni vetar!

Potop u Srbiji, u ovim predelima već veje i sneg: Prete obilne padavine i olujni vetar!

Telegraf pre 13 minuta
RHMZ upozorava na sneg i stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima

RHMZ upozorava na sneg i stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima

RTV pre 1 sat
Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Glas Šumadije pre 59 minuta
Hladnije, sa kišom i susnežicom

Hladnije, sa kišom i susnežicom

Šabačke novosti pre 28 minuta
Sneg će paralisati Srbiju, oglasio se RHMZ: Stiže do 20 centimetara belog pokrivača, upaljen narandžasti meteoalarm

Sneg će paralisati Srbiju, oglasio se RHMZ: Stiže do 20 centimetara belog pokrivača, upaljen narandžasti meteoalarm

Mondo pre 43 minuta
Oblačno i hladnije s kišom: Temperatura do šest stepeni

Oblačno i hladnije s kišom: Temperatura do šest stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaDunavSnegKragujevacVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Od kiše do snega: Tokom dana zahlađenje i formiranje pokrivača

Od kiše do snega: Tokom dana zahlađenje i formiranje pokrivača

Insajder pre 13 minuta
Naučnici razvili uređaj za brzu procenu rizika od raka i starenja

Naučnici razvili uređaj za brzu procenu rizika od raka i starenja

RTV pre 9 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 17. do 22. februara)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 17. do 22. februara)

Pressek pre 13 minuta
Vreme danas: Očekuje se formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima

Vreme danas: Očekuje se formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima

Nedeljnik pre 4 minuta
Zašto suvozačev pojas ima platnenu omču, a vozačev ne?

Zašto suvozačev pojas ima platnenu omču, a vozačev ne?

Danas pre 9 minuta