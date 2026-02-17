Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 17. do 22. februara)

U Srbiji će danas biti oblačno sa snegom i osetno hladnije, uz povećanje i formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava, a prestanak snega očekuje se posle podne i uveče.

Na severu Srbije ujutru oblačno mestimično sa kišom, susnežicom, ponegde i snegom, a tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Za područje Kragujevca i Šumadije Repbulički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteoalarm, zbog snežnih padavina. Najniža jutarnja temperatura u Kragujevcu i Šumadiji biće 0, a najviša dnevna 4 stepena. U nastavku sedmice očekuju se temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa