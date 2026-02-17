FOTO, VIDEO: Kraj protesta u Beogradu: hapšeni studenti, srušene ograde i bačena pirotehnika

Pored Novog Sada, u više gradova Srbija večeras se održavaju protesti, a u Beogradu je bilo najburnije. Protesti su završeni u svim gradovima gde su se održavali.

U Beogradu je okupljanje počelo na dva mesta, na raskrsnici Nemanjine i Birčaninove, kao i sa novobeogradske strane gde gde je ranije u toku dana održan protest protiv najavljene izgradnje akvarijuma. Bulevar Nikole Tesle kod Ušća gde je raspoređena i Žandarmerija je blokiran. a skupovi i šetnje organizovani su i u Nišu, Kraljevu, Čačku i Valjevu, gde demonstranti traže reakciju institucija na nasilje. Grupa od više stotina studenata i građana Beograda već oko dva