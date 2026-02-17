FOTO, VIDEO: Kraj protesta u Beogradu: hapšeni studenti, srušene ograde i bačena pirotehnika

Radio 021 pre 44 minuta  |  Insajder/Beta/N1
FOTO, VIDEO: Kraj protesta u Beogradu: hapšeni studenti, srušene ograde i bačena pirotehnika

Pored Novog Sada, u više gradova Srbija večeras se održavaju protesti, a u Beogradu je bilo najburnije. Protesti su završeni u svim gradovima gde su se održavali.

U Beogradu je okupljanje počelo na dva mesta, na raskrsnici Nemanjine i Birčaninove, kao i sa novobeogradske strane gde gde je ranije u toku dana održan protest protiv najavljene izgradnje akvarijuma. Bulevar Nikole Tesle kod Ušća gde je raspoređena i Žandarmerija je blokiran. a skupovi i šetnje organizovani su i u Nišu, Kraljevu, Čačku i Valjevu, gde demonstranti traže reakciju institucija na nasilje. Grupa od više stotina studenata i građana Beograda već oko dva
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Deo demonstranata bacao baklje na policiju kod Ušća, privedeno nekoliko studenata

Deo demonstranata bacao baklje na policiju kod Ušća, privedeno nekoliko studenata

Serbian News Media pre 54 minuta
Studenti u blokadi: Nekoliko naših kolega privedeno kod Ušća

Studenti u blokadi: Nekoliko naših kolega privedeno kod Ušća

Insajder pre 1 sat
Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Serbian News Media pre 1 sat
(Foto) Protesti u više gradova povodom incidenata ispred SNP: Kordoni policije na Novom Beogradu, privedena jedna osoba

(Foto) Protesti u više gradova povodom incidenata ispred SNP: Kordoni policije na Novom Beogradu, privedena jedna osoba

Newsmax Balkans pre 1 sat
„Poternice“ za batinašima na vratima novosadske policije

„Poternice“ za batinašima na vratima novosadske policije

NoviSad.com pre 1 sat
Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde (VIDEO)

Policija između demonstranata i ograđenog gradilišta u parku Ušće, oboren jedan deo ograde (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
FOTO I VIDEO: Građani protestovali ispred MUP-a kao odgovor na sinoćnje nasilje

FOTO I VIDEO: Građani protestovali ispred MUP-a kao odgovor na sinoćnje nasilje

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakNišNovi SadNikola TeslaValjevožandarmerijaKraljevoTesla

Društvo, najnovije vesti »

Aktivisti tvrde da su dobili pretnje zbog objavljivanja identiteta SNS batinaša iz Novog Sada

Aktivisti tvrde da su dobili pretnje zbog objavljivanja identiteta SNS batinaša iz Novog Sada

Danas pre 4 minuta
(Foto, video) Jovana (20) iz Klepetana je najmlađa kozarica: Vratila se na dedovinu, prkosi trendovima i ovako se bori se za…

(Foto, video) Jovana (20) iz Klepetana je najmlađa kozarica: Vratila se na dedovinu, prkosi trendovima i ovako se bori se za tradiciju

Blic pre 19 minuta
Onkolog otkriva: Ovih pet stvari nikada bi trebalo imati u kući jer povećavaju rizik od raka

Onkolog otkriva: Ovih pet stvari nikada bi trebalo imati u kući jer povećavaju rizik od raka

Blic pre 44 minuta
Studenti uputili apel građanima: Ne krećite se sami

Studenti uputili apel građanima: Ne krećite se sami

Danas pre 59 minuta
Vazdušna banja na samo par sati od Beograda! Smeštaj možete da nađete i za 1.600 dinara: Pravi je raj za ljubitelje prirode

Vazdušna banja na samo par sati od Beograda! Smeštaj možete da nađete i za 1.600 dinara: Pravi je raj za ljubitelje prirode

Blic pre 14 minuta