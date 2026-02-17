FOTO, VIDEO: Završen protest zbog napada na studente, "Poternice" napadača na vratima Policijske stanice

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
FOTO, VIDEO: Završen protest zbog napada na studente, "Poternice" napadača na vratima Policijske stanice

U toku je protest u Novom Sadu nakon incidenata koji su se dogodili ispred Srpskog narodnog pozorišta u ponedeljak.

19.25 - Na kraju protesta, predstavnici Zborova su rekli da je sutra već najavljen protest u Kampusu, te su pozvali sve koji mogu da dođu i "sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda". Protest je završen i građani se razilaze. 19.18 - Okupljeni građani na vrata Policijske uprave lepe poternice ljudi koji su juče napali studente. Pre toga se okupljenima obratio predstavnik Zborova. "Još jednom pokazujemo da broj ljudi koji razume ozbiljnost situacije, koji
Ključne reči

PozorišteNovi Sad

