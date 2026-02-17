Mećava donela 20 centimetara snega na Zlatiboru; kvarovi na elektromreži u zapadnoj i centralnoj Srbiji

Na teritoriji Čajetine, Užica i Bajine Bašte snežna mećava je tokom noći donela 20 centimetara novog snega, zbog čega su na teren izašli putari sa teškom mehanizacijom, a saobraćaj za šlepere je zabranjen. Elektrodistribucija Srbije saopštila je da je snežno nevreme izazvalo štetu na nekim delovima distributivne mreže električne energije, posebno u brdsko-planinskim naseljima na teritorijama zapadne i centralne Srbije.

Mesarović: Više okruga u Srbiji bez urednog snabdevanja strujom Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je u Bajinoj Bašti da je usled nevremena praćenog velikim snežnim padavinama i teškim, mokrim snegom pričinjena šteta na elektrodistributivnoj mreži te da ne postoji uredno snabdevanje stujom u više okruga u Srbiji. "Nalazimo se u Bajinoj Bašti gde je u brdskim predelima pao sneg i više od 40 centimetara i to nam stvara probleme da