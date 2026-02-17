Automobili čekaju 45 minuta na Sremskoj Rači na ulazu u Srbiju

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
Automobili čekaju 45 minuta na Sremskoj Rači na ulazu u Srbiju

NOVI SAD - Putnička vozila čekaju 45 minuta na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Sremska Rača, dok je za teretnjake najduže zadržavanje na Batrovcima na izlazu, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretna na izlazu iz Srbije vozila ima i na prelazima Šid, četiri sata i Horgoš, sat vremena. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na snazi treći stepen pripravnosti zimske službe

Na snazi treći stepen pripravnosti zimske službe

RTK pre 3 sata
Haos na putevima širom Srbije: Sneg okovao zemlju, policija izdala hitno upozorenje svim vozačima!

Haos na putevima širom Srbije: Sneg okovao zemlju, policija izdala hitno upozorenje svim vozačima!

Telegraf pre 6 sati
Hitno upozorenje "Puteva Srbije": vlažni kolovozi, sneg, poledica i magla prave probleme, a ima i odrona: evo spiska

Hitno upozorenje "Puteva Srbije": vlažni kolovozi, sneg, poledica i magla prave probleme, a ima i odrona: evo spiska

Blic pre 7 sati
Putevi Srbije: Vozačima se savetuje oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza, snega, poledice i magle

Putevi Srbije: Vozačima se savetuje oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza, snega, poledice i magle

NIN pre 7 sati
Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne

Beta pre 8 sati
Stanje na putevima: Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina

Stanje na putevima: Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina

Glas Zaječara pre 8 sati
Putevi prohodni, kolovozi vlažni, sneg do pet centimetara

Putevi prohodni, kolovozi vlažni, sneg do pet centimetara

RTK pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacSjenicaPožegaNovi SadJavorKosjerićPrijepoljeValjevoPutevi SrbijeSnegUžiceHorgošBatrovciAMSSNova VarošČajetinaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Novosađani u protestnoj šetnji do policijske uprave

Novosađani u protestnoj šetnji do policijske uprave

Danas pre 1 minut
Dve bokade ulica u Beogradu: Krenula protestna šetnja ka Palati Srbija

Dve bokade ulica u Beogradu: Krenula protestna šetnja ka Palati Srbija

Danas pre 11 minuta
Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Danas pre 41 minuta
Protesti širom Srbije večeras zbog nasilja u Novom Sadu napada SNS aktivista na studente

Protesti širom Srbije večeras zbog nasilja u Novom Sadu napada SNS aktivista na studente

Danas pre 26 minuta
Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Beograđani okupljeni kod ograde budućeg gradilišta akvarijuma, policija sprečava prilazak

Danas pre 6 minuta