Automobili čekaju 45 minuta na Sremskoj Rači na ulazu u Srbiju

NOVI SAD - Putnička vozila čekaju 45 minuta na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Sremska Rača, dok je za teretnjake najduže zadržavanje na Batrovcima na izlazu, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretna na izlazu iz Srbije vozila ima i na prelazima Šid, četiri sata i Horgoš, sat vremena. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.