Evropski savetnici bi se mogli sastati sa timovima SAD i Ukrajine u Ženevi

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Evropski savetnici bi se mogli sastati sa timovima SAD i Ukrajine u Ženevi

ŽENEVA - Razgovori između savetnika za nacionalnu bezbednost Francuske, Velike Britanije, Nemačke i Italije mogli bi se održati danas na marginama sastanka o Ukrajini u Ženevi, rekao je izvor za RIA Novosti.

Pregovori između savetnika za nacionalnu bezbednost i delegacija iz Ukrajine i Sjedinjenih Država planirani su za danas na marginama razgovora, rekao je izvor agenciji, komentarišući zapažanje predstavnika Francuske, Velike Britanije, Nemačke i Italije na razgovorima u Ženevi. Nova runda pregovora između Rusije, SAD i Ukrajine o ukrajinskom rešenju održava se u Ženevi danas i sutra u hotelu "Interkontinental Ženeva". Ranije je izvor RIA Novosti objavio da će
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ministar spoljnih poslova Irana: U Ženevi postignut dogovor o opštim principima, ali konačno rešenje još nije na pomolu

Ministar spoljnih poslova Irana: U Ženevi postignut dogovor o opštim principima, ali konačno rešenje još nije na pomolu

Nedeljnik pre 1 sat
Britanski mediji: Iranski ministar spoljnih poslova: Postignut napredak u nuklearnim pregovorima sa SAD u Ženevi

Britanski mediji: Iranski ministar spoljnih poslova: Postignut napredak u nuklearnim pregovorima sa SAD u Ženevi

Večernje novosti pre 1 sat
Iz ugla zapadnih medija: Iran traži kompromis, a Tramp kapitulaciju Teherana

Iz ugla zapadnih medija: Iran traži kompromis, a Tramp kapitulaciju Teherana

Večernje novosti pre 1 sat
U Ženevi počeli trilateralni pregovori o Ukrajini: Na dnevnom redu su bezbednosna i humanitarna pitanja

U Ženevi počeli trilateralni pregovori o Ukrajini: Na dnevnom redu su bezbednosna i humanitarna pitanja

Newsmax Balkans pre 2 sata
Iz ugla zapadnih medija: Iran traži kompromis, a Tramp kapitulaciju Teherana

Iz ugla zapadnih medija: Iran traži kompromis, a Tramp kapitulaciju Teherana

Sputnik pre 2 sata
Evropski savetnici s razlogom stigli u Ženevu

Evropski savetnici s razlogom stigli u Ženevu

B92 pre 2 sata
Američki zvaničnik: "Neće prihvatiti. Sporazuma neće biti"

Američki zvaničnik: "Neće prihvatiti. Sporazuma neće biti"

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaItalijaVelika BritanijaŽenevaRusijaNemačkaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Završen politički deo pregovora Kijeva i Moskve u Ženevi

UKRAJINSKA KRIZA: Završen politički deo pregovora Kijeva i Moskve u Ženevi

RTV pre 16 minuta
Proslava punoletstva nezavisnog Kosova i podrška vođama OVK

Proslava punoletstva nezavisnog Kosova i podrška vođama OVK

BBC News pre 6 minuta
Povratak Medinskog u pregovarački tim Rusije zabrinjavajući signal za Kijev

Povratak Medinskog u pregovarački tim Rusije zabrinjavajući signal za Kijev

Sputnik pre 46 minuta
Zemlje EU neusaglašene oko nacrta 20. paketa sankcija Rusiji

Zemlje EU neusaglašene oko nacrta 20. paketa sankcija Rusiji

Sputnik pre 1 minut
Iran zatvorio Ormuski moreuz

Iran zatvorio Ormuski moreuz

Vesti online pre 31 minuta