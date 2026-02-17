Mećava donela 20 cm novog snega, putari na terenu sa teškom mehanizacijom; Gde je prohodno a za koga je zabranjen saobraćaj?

ČAJETINA, LUČANI, GORNJI MILANOVAC - Na teritoriji Čajetine, Užica, Bajine Bašte snežna mećava je tokom noći donela 20 santimetara novog snega, zbog čega su na teren izašli putari sa teškom mehanizacijom, a saobraćaj za šlepere je zabranjen.

Sve raspoložive ekipe su trenutno na terenu i rade na raščišćavanju puteva po prioritetima, zbog snega koji od ponoći neprestano pada. Direktor KJP "Zlatibor" Srđan Pantović rekao je da su ekipe tog preduzeća angažovane na terenu od tri časa posle ponoći i da neprekidno rade na održavanju putnih pravaca prohodnim. "Mehanizacija je angažovana punim kapacitetom i tako će ostati sve dok za tim bude potrebe, navode u ovom komunalnom preduzeću", rekao je Pantović. U