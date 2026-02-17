UKRAJINSKA KRIZA Nova runda trilateralnih mirovnih pregovora u Ženevi – šta je na dnevnom redu

RTV pre 12 minuta  |  RTS,Tanjug
ŽENEVA,MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.455. dan. Pitanje teritorija biće, između ostalog, na dnevnom redu mirovnih pregovora u Ženevi, objavio je Kremlj. Ukrajinska delegacija najavljuje da će se razgovarati i o humanitarnim i bezbednosnim pitanjima.

Dvodnevna, nova runda mirovnih pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije počinje u Ženevi, u Švajcarskoj. Kremlj je otkrio da će se razgovarati o širem spektru pitanja nego što je to bilo u Abu Dabiju, između ostalog, i o teritorijama. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov navodi da će delegacija te zemlje delovati u okviru dogovora postignutih na rusko-američkom samitu u Enkoridžu. Potvrđuje i da je predviđen i "trilateralni
RTS pre 52 minuta
RTV pre 12 minuta
