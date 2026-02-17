VJT: Protest u blizini SNP-a kvalifikovan kao krivično delo nasilničko ponašanje

NOVI SAD - Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je događaj od 16. februara, kada je tokom protesta u Novom Sadu u blizini prostorija Srpskog narodnog pozorišta, došlo do nasilja i fizičkog obračuna na učesnike skupa, pravno kvalifikovan kao krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i da je zatražilo bez odlaganja identifikaciju svih učesnika.

Kako se navodi, od policije je zatražena identifikaciju svih lica koja su učestvovala u vršenju nasilja, bez obzira ko su, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, radi procesuiranja odgovornih lica. Dodaje se da Javno tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i obaveštava javnost da će svaki vid nasilja biti zakonski sankcionisan. Studenti u blokadi i tzv. zborovi organizovali su u ponedeljak, 16.