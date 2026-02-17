VJT: Protest u blizini SNP-a kvalifikovan kao krivično delo nasilničko ponašanje

RTV pre 36 minuta  |  Tanjug
VJT: Protest u blizini SNP-a kvalifikovan kao krivično delo nasilničko ponašanje

NOVI SAD - Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je događaj od 16. februara, kada je tokom protesta u Novom Sadu u blizini prostorija Srpskog narodnog pozorišta, došlo do nasilja i fizičkog obračuna na učesnike skupa, pravno kvalifikovan kao krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i da je zatražilo bez odlaganja identifikaciju svih učesnika.

Kako se navodi, od policije je zatražena identifikaciju svih lica koja su učestvovala u vršenju nasilja, bez obzira ko su, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, radi procesuiranja odgovornih lica. Dodaje se da Javno tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i obaveštava javnost da će svaki vid nasilja biti zakonski sankcionisan. Studenti u blokadi i tzv. zborovi organizovali su u ponedeljak, 16.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Predsednica Skupštine: Ovo nije borba protiv Vučića, već protiv Srbije

Predsednica Skupštine: Ovo nije borba protiv Vučića, već protiv Srbije

IndeksOnline pre 16 minuta
Tužilaštvo traži da se identifikuju i procesuiraju lica koja su vršila nasilje ispred SNP-a

Tužilaštvo traži da se identifikuju i procesuiraju lica koja su vršila nasilje ispred SNP-a

Moj Novi Sad pre 6 minuta
VJT: Protest u blizini SNP-a kvalifikovan kao krivično delo nasilničko ponašanje

VJT: Protest u blizini SNP-a kvalifikovan kao krivično delo nasilničko ponašanje

RTS pre 21 minuta
VJT naložilo policiji da identifikuje napadače na studente i novinare ispred SNP-a

VJT naložilo policiji da identifikuje napadače na studente i novinare ispred SNP-a

Beta pre 31 minuta
Novosadsko tužilaštvo traži da se identifikuju napadači na protestu u Novom Sadu

Novosadsko tužilaštvo traži da se identifikuju napadači na protestu u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat
Gradonačelnik Novog Sada zahvalio pristalicama vlasti što su podržali Maticu srpsku

Gradonačelnik Novog Sada zahvalio pristalicama vlasti što su podržali Maticu srpsku

Serbian News Media pre 55 minuta
VJT naložilo policiji da identifikuje napadače na studente i novinare ispred SNP-a

VJT naložilo policiji da identifikuje napadače na studente i novinare ispred SNP-a

Serbian News Media pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi SadTužilaštvoSNP

Politika, najnovije vesti »

Vučić stigao u Nju Delhi, slede važni sastanci

Vučić stigao u Nju Delhi, slede važni sastanci

RTV pre 1 minut
Cvejić: „Porodice na minimalcu gube pravo na dečiji dodatak“

Cvejić: „Porodice na minimalcu gube pravo na dečiji dodatak“

Serbian News Media pre 11 minuta
Predsednica Skupštine: Ovo nije borba protiv Vučića, već protiv Srbije

Predsednica Skupštine: Ovo nije borba protiv Vučića, već protiv Srbije

IndeksOnline pre 16 minuta
Vučić stigao u Nju Delhi, slede važni sastanci

Vučić stigao u Nju Delhi, slede važni sastanci

NIN pre 1 minut
Vučić stigao u Nju Delhi: Učestvovaće na Samitu o veštačkoj inteligenciji

Vučić stigao u Nju Delhi: Učestvovaće na Samitu o veštačkoj inteligenciji

Euronews pre 1 minut