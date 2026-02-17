Brnabić: „Juče u Novom Sadu napad na Srbiju, strašno i nedopustivo“

Brnabić: „Juče u Novom Sadu napad na Srbiju, strašno i nedopustivo“
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da su jučerašnji događaji u Novom Sadu, povodom proslave jubileja Matice Srpske, bili strašni i nedopustivi, navodeći da to nije bio napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučiča i SNS, već na Srbiju, ističući da je crvena linija pređena. „Scene u Novom Sadu ova zemlja nije vedela od 1945. godine“, kazala je ona na konferenciji za novinare i istakla da je u pitanju orkestrirana, planirana i iz drugih izvora
Jubilej Matice srpske u senci nasilja: Studentima razbijene glave, novinari su bili ometani, a policija je sve posmatrala

N1 Info pre 28 minuta
Vučić o incidentima u Novom Sadu: Neki nisu hteli da beže, pa su im udarili nekoliko šamara

N1 Info pre 2 minuta
(BLOG) Večeras protesti podrške novosadskim studentima širom Srbije, pratimo Kraljevo i Kragujevac (VIDEO)

Glas Šumadije pre 28 minuta
Vučić o napadima na studente u Novom Sadu: "Nisu hteli da beže pa su im lupili nekoliko šamara"

Radio 021 pre 28 minuta
Vučić o incidentima u Novom Sadu: Neki nisu hteli da beže, pa su im udarili nekoliko šamara

Insajder pre 42 minuta
Vučić o incidentima u Novom Sadu: „Nekoliko šamara su im udarili“

Nedeljnik pre 38 minuta
Protest u Novom Sadu i drugim gradovima povodom incidenata ispred SNP

Euronews pre 43 minuta
Skupština Srbije, Novi Sad, SNS, Ana Brnabić

Da li je vreme da se opozicija vidljivije uključi u proteste i bude štit studentima?

Danas pre 23 minuta
Više lica privedeno kod Ušća tokom protesta, blokiran Bulevar Nikole Tesle

Blic pre 8 minuta
Vučević: "U Novom Sadu napadnute institucije srpskog naroda"

Blic pre 8 minuta
SRCE: Brnabić svesno manipuliše nacionalnim osećanjima srpskog naroda

Danas pre 13 minuta
„Priznanje Kosova je bila odluka moćnih“: Vučić kaže da Srbija ima jasne ciljeve

Danas pre 1 sat