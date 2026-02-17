Deo demonstranata bacao baklje na policiju kod Ušća, privedeno nekoliko studenata

Deo učesnika protesta na Novom Beogradu, koji se protive izgradnji javnog akvarijuma u parku Ušće, ušao je večeras u ograđeni prostor predviđen za istražne radove za to gradilište, a studenti u blokadi objavili su nakon toga da je privedeno nekoliko njihovih fakulteta.

Studenti su na Instagramu podelili saopštenja nekoliko fakulteta koja navode da su uhapšene njihove kolege, zbog čega su pozvali građane i učesnike protesta da se kreću u grupama. Kako prenosi više portala, uključujući N1, Novu, Zoomer i Mašinu, učesnici protesta su zapalili nekoliko baklji koje su bacili na policiju u opremi za razbijanje demonstracija, koja je u više navrata jurila okupljene. Portal Mašina objavio je snimak privođenja jednog mladića, i navodi da