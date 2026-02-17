Evropske demokrate osudile napade na mirne studente i novinare u Novom Sadu

Evropska demokratska partija (EDP) snažno je osudila sinoćnje nasilne napade na mirne studente i novinare ispred Srpskog narodnog pozroišta u Novom Sadu.

Kako se navodi u saopštenju ove partije nekoliko studenata je povređeno uključujuči jednog koji je pretrpeo ozbiljnu povredu glave, i dodaje da su novinari koji su izveštavali sa protesta takođe napadnuti dok su vršili svoje profesionalne zadatke. Uprkos jakih policijskih snaga u toj oblasti policija nije sprečila napad i intervenisala je tek kada se nasilje već dogodilo, navodi se u saopštenju i dodaje da je takva pasivnost naspram organizovane agresije „duboko