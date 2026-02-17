MUP pozvao na oprez: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Serbian News Media pre 4 sati
MUP pozvao na oprez: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Saobraćaj se na brojnim putnim pravcima odvija otežano i usporeno zbog intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile veći deo Srbije, a posebno su izražene gužve na prilazima zimskim turističkim centrima, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Upućen je apel vozačima da povećaju oprez i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na kolovozu, imajući u vidu da su sneg, poledica i smanjena vidljivost faktori koji značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Naglašeno je da je obavezno korišćenje zimske opreme u skladu sa propisima – zimskih pneumatika na svim točkovima, kao i lanaca za sneg tamo gde je to neophodno i naloženo saobraćajnom signalizacijom. „Poštovanje saobraćajnih propisa, držanje
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Insajder pre 40 minuta
Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

N1 Info pre 6 minuta
"Putevi Srbije": Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

"Putevi Srbije": Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Moj Novi Sad pre 6 minuta
(Video) Snežna mećava ne posustaje! Deca na Zlatiboru gurala zaglavljeni autobus, u Mionici angažovano 7 ekipa zimske službe…

(Video) Snežna mećava ne posustaje! Deca na Zlatiboru gurala zaglavljeni autobus, u Mionici angažovano 7 ekipa zimske službe

Dnevnik pre 16 minuta
Smanjeno ograničenje brzine na pojedinim deonicama

Smanjeno ograničenje brzine na pojedinim deonicama

Danas pre 3 sata
Kolovozi vlažni, vetar pravi nanose: Savet vozačima da prilagode brzinu

Kolovozi vlažni, vetar pravi nanose: Savet vozačima da prilagode brzinu

IndeksOnline pre 4 sati
Upozorenje vozačima: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Upozorenje vozačima: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPSneg

Regioni, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Insajder pre 40 minuta
Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

Putevi Srbije: Do pet centimetra snega na putevima u više delova Srbije

N1 Info pre 6 minuta
Dodik: Svaki uspeh Srbije uspeh je Republike Srpske; Đurić: Oduševljen sam gostoprimstvom u Banjaluci

Dodik: Svaki uspeh Srbije uspeh je Republike Srpske; Đurić: Oduševljen sam gostoprimstvom u Banjaluci

RTV pre 46 minuta
Stefan Tićmi: Zatvoren krug detinjstva, otvoren prostor za novo

Stefan Tićmi: Zatvoren krug detinjstva, otvoren prostor za novo

Jug press pre 1 minut
Memorijalni turnir “Branko Tačić Žuti” : Pehar ostao u Brestovcu

Memorijalni turnir “Branko Tačić Žuti” : Pehar ostao u Brestovcu

Jug press pre 51 minuta