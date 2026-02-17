MUP pozvao na oprez: Zbog snega saobraćaj otežan na brojnim putevima

Saobraćaj se na brojnim putnim pravcima odvija otežano i usporeno zbog intenzivnih snežnih padavina koje su zahvatile veći deo Srbije, a posebno su izražene gužve na prilazima zimskim turističkim centrima, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Upućen je apel vozačima da povećaju oprez i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na kolovozu, imajući u vidu da su sneg, poledica i smanjena vidljivost faktori koji značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. Naglašeno je da je obavezno korišćenje zimske opreme u skladu sa propisima – zimskih pneumatika na svim točkovima, kao i lanaca za sneg tamo gde je to neophodno i naloženo saobraćajnom signalizacijom. „Poštovanje saobraćajnih propisa, držanje