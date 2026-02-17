Oglasio se Radonjić! Evo šta je poručio posle suspenzije

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Nikola Stamenić
Oglasio se Radonjić! Evo šta je poručio posle suspenzije

Crvena zvezda je suspendovala Nemanju Radonjića, a krilni napadač kluba sa Marakane oglasio se posle takvog poteza uprave i stručnog štaba.

Uz poruku: „Vidimo se u nedelju“ i crveno i belo srce, Radonjić je ponovio objavu u danu kad nije dobio šansu trenera Stankovića da igra u Pančevu. „„Ćutanje tvoju glavu čuva. Ne okreći se kako vetar duva. Ćutanjem čuvaš vrednost pravu. Ćutanjem čuvaš drugaru glavu. Ne mari mnogo kad drugi laju. Ćutanje uvek pobedi na kraju. Ćutanje mnoge gluposti spreči. Dela govore više od reči“, stoji u novoj Radonjićevoj Instagram „priči“. Ovo je druga suspenzija Radonjića u
