Sneg ponovo izazvao kvarove na elektromreži u zapadnoj i centralnoj Srbiji, ekipe na terenu

Nevreme, praćeno obilnim, vlažnim i teškim snegom, a ponegde i pojačanim vetrom koje je prethodne noći i prepodneva zahvatilo Srbiju izazvalo je štetu na nekim delovima distributivne mreže električne energije posebno u brdsko-planinskim naseljima na teritoriji zapadne i centralne Srbije.

Ekipe "Elektrodistribucije Srbije" su na terenu i rade na sanaciji kvarova. Kvarovi su zabeležni posebno na teritoriji Valjeva, Bajine Bašte, Čajetine, Osečine, Požege, Kosjerića i Gornjeg Milanovca, rečeno je za Tanjug u „Elektrodistribuciji Srbije“. Kako navode, i pored veoma teških uslova na terenu, snega koji i dalje pada i teško prohodnih puteva, sve raspoložive ekipe EDS-a i podizvođača su na terenu i rade na lokalizaciji i saniranju kvarova. Iz EDS ističu