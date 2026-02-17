Veliki poraz međunarodnog prava: Poruka Beograda na godišnjicu jednostranog proglašenja tzv. Kosova

Veliki poraz međunarodnog prava: Poruka Beograda na godišnjicu jednostranog proglašenja tzv. Kosova

Jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova pre 18 godina predstavlja veliki poraz međunarodnog prava i svih onih koji su se nadali uspostavljanju uređenog mirnodopskog društva na KiM, poručeno je iz vladine Kancelarije za KiM.

Kako se navodi u saopštenju, albanske separatističke političke strukture na Kosovu i Metohiji danas proslavljaju godišnjicu nečega što doživljavaju kao pobedu svoje ideologije, međutim to nije ništa drugo do jedan veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava, ali i poraz za sve one koji su se nadali uspostavljanju normalnog i uređenog mirnodopskog društva na Kosovu i Metohiji. Istaknuto je da Srbija boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a
