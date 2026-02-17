Vučić: Odnosi Srbije i Indije utemeljeni na saradnji i međusobnom poštovanju

Sputnik pre 19 minuta
Vučić: Odnosi Srbije i Indije utemeljeni na saradnji i međusobnom poštovanju

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da su odnosi Srbije i Indije utemeljeni u snažnoj istoriji saradnje, međusobnog poštovanja i širenja ekonomskih veza i istakao da je Indija nepokolebljiva u podržavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uključujući i pitanje KiM, uz principijelni stav nepriznavanja jednostranog proglašenja nezavisnosti.

On je u autorskom tekstu za Indijan ekspres podsetio da su dve zemlje 2018. godine, u cilju obeležavanja 70 godina diplomatskih odnosa, zajednički izdale poštanske marke sa likom Svamija Vivekanande i Nikole Tesle - simbola duhovnog uvida i naučne domišljatosti čije nasleđe prevazilazi granice. Prema njegovim rečima, iako bilateralna trgovina između Srbije i Indije, koja je trenutno oko 400 miliona dolara, nastavlja da raste, ostaje ogroman neiskorišćeni
