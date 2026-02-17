Uhapšen zbog internet prevara: Kapare za vozila uzimao, pa nestajao

Stav.life pre 53 minuta  |  STAV
Uhapšen zbog internet prevara: Kapare za vozila uzimao, pa nestajao

Policija u Nišu, intenzivnim radom, rasvetlila je sedam prevara i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila S.

K. (42), zbog sumnje da je izvršio ta krivična dela. On se sumnjiči da je prethodnom periodu prevario više osoba na teritoriji Srbije obećavši im prodaju i transport automobila i traktora, koje je oglašavao putem interneta, da bi, nakon uplata dogovorenih kapara za ova vozila, postao nedostupan oštećenim građanima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni za tri krađe u Nišu

Uhapšen osumnjičeni za tri krađe u Nišu

RTS pre 43 minuta
Maloletnik i dvadesetšestogodišnjak ukrali dva telefona i 12 parfema

Maloletnik i dvadesetšestogodišnjak ukrali dva telefona i 12 parfema

Jugmedia pre 1 sat
Obećavao traktore i automobile, pa nestajao sa kaparom: Hapšenje u Nišu zbog prevara

Obećavao traktore i automobile, pa nestajao sa kaparom: Hapšenje u Nišu zbog prevara

Južne vesti pre 1 sat
Krali parfeme i telefone u Nišu: Uhapšena dvojica mladića, jedan maloletan

Krali parfeme i telefone u Nišu: Uhapšena dvojica mladića, jedan maloletan

Južne vesti pre 1 sat
Lažno prodavao automobile i traktore preko oglasa, rasvetljeno sedam prevara

Lažno prodavao automobile i traktore preko oglasa, rasvetljeno sedam prevara

Jugmedia pre 1 sat
Valjevo: U pretresu „fijata“ otkriven kokain, uhapšena trojica osumnjičenih

Valjevo: U pretresu „fijata“ otkriven kokain, uhapšena trojica osumnjičenih

IndeksOnline pre 1 sat
Uhapšeni po osnovu sumnje za nošenje oružja, eksplozivnih materijala, i proizvodnju i promet opojnih droga

Uhapšeni po osnovu sumnje za nošenje oružja, eksplozivnih materijala, i proizvodnju i promet opojnih droga

ObjektiVa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišInternetTužilaštvo

Regioni, najnovije vesti »

Suva česma više nije suva

Suva česma više nije suva

Prokuplje press pre 42 minuta
Smanjeno ograničenje brzine na pojedinim deonicama

Smanjeno ograničenje brzine na pojedinim deonicama

Danas pre 48 minuta
Protest večeras u Nišu zbog nasilja u Novom Sadu

Protest večeras u Nišu zbog nasilja u Novom Sadu

Južne vesti pre 53 minuta
Uhapšen zbog internet prevara: Kapare za vozila uzimao, pa nestajao

Uhapšen zbog internet prevara: Kapare za vozila uzimao, pa nestajao

Stav.life pre 53 minuta
Pušonjić vicešampion Evrope – još jedan veliki uspeh kragujevačkog MMAKG Teama

Pušonjić vicešampion Evrope – još jedan veliki uspeh kragujevačkog MMAKG Teama

Veliki park pre 8 minuta