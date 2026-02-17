Uhapšen zbog internet prevara: Kapare za vozila uzimao, pa nestajao

Policija u Nišu, intenzivnim radom, rasvetlila je sedam prevara i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila S.

K. (42), zbog sumnje da je izvršio ta krivična dela. On se sumnjiči da je prethodnom periodu prevario više osoba na teritoriji Srbije obećavši im prodaju i transport automobila i traktora, koje je oglašavao putem interneta, da bi, nakon uplata dogovorenih kapara za ova vozila, postao nedostupan oštećenim građanima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.