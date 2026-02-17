Porfirije: Matica srpska duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Porfirije: Matica srpska duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da je Matica srpska duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda, kao i da je od svog osnivanja, 1826. godine, išla ruku pod ruku sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali svaka u svom okviru delovanja.

Patrijarh je, na svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu povodom obeležavanja dva veka Matice srpske, istakao da njenim osnivanjem kulturni život više nije bio isključivo vezan za crkvene okvire, ali se od crkve nije ni odvajao. "Osnivanje i ono što je Matica već na samom početku obavljala izraz je zrelosti srpskog naroda, oličene i delatno izražene u njegovom tada mladom građanskom sloju. To je veoma važno, jer svedoči o istrajnosti i celovitosti i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dan državnosti u Srbiji: Incidenti u Novom Sadu, sukob pristalica SNS i antivladinih demonstranata

Dan državnosti u Srbiji: Incidenti u Novom Sadu, sukob pristalica SNS i antivladinih demonstranata

Danas pre 4 sati
Dan državnosti u Srbiji: Incidenti u Novom Sadu, sukob pristalica SNS i antivladinih demonstranata

Dan državnosti u Srbiji: Incidenti u Novom Sadu, sukob pristalica SNS i antivladinih demonstranata

Danas pre 4 sati
Svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske u Novom Sadu, ispred protest građana

Svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske u Novom Sadu, ispred protest građana

Danas pre 5 sati
"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko…

"Sačuvaćemo Maticu srpsku!" Vučević o događajima ispred SNP u Novom Sadu: "Šačica ekstremista želi da određuje ko može, a ko ne može da dođe"

Blic pre 6 sati
"Matica je poslednji bedem odbrane onoga što jesmo i što biramo da budemo" Vučević na svečanoj akademiji povodom obeležavanja…

"Matica je poslednji bedem odbrane onoga što jesmo i što biramo da budemo" Vučević na svečanoj akademiji povodom obeležavanja dva veka Matice srpske: "Ona je stražar koji čuva vrednosti"

Blic pre 6 sati
Vučević se zahvalio građanima koji ispred Srpskog narodnog pozorišta demonstrantima uzvikuju „Ustaše!“

Vučević se zahvalio građanima koji ispred Srpskog narodnog pozorišta demonstrantima uzvikuju „Ustaše!“

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi Sadsrpska pravoslavna crkvaPatrijarh PorfirijeMatica srpska

Društvo, najnovije vesti »

Porfirije: Matica srpska duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda

Porfirije: Matica srpska duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda

Telegraf pre 33 minuta
Student Hodžić kaže da je udaren s leđa u potiljak u Novom Sadu, opisao šta se dogodilo - objavljen i snimak incidenta

Student Hodžić kaže da je udaren s leđa u potiljak u Novom Sadu, opisao šta se dogodilo - objavljen i snimak incidenta

Insajder pre 2 sata
Nekom ordenje, nekom anateme

Nekom ordenje, nekom anateme

Radar pre 2 sata
Zašto izuzetan um često biva sapleten

Zašto izuzetan um često biva sapleten

Radar pre 2 sata
Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Beta pre 3 sata