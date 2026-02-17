"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

Telegraf pre 15 minuta  |  Telegraf.rs
"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

Pevačica Indira Aradinović Indi pojavila se na promociji novog albuma Nadice Ademov, a društvo joj je pravio kolega Bojan Bjelić sa kojim ima veliki hit "Ekspresno".

Indi je pred pripadnicima sedme sile, između ostalog, govorila i o svojoj sestri Editi Aradinović koja je trenutno u blagoslovenom stanju. - Prošao je najkrizniji deo trudnoće, najvažnije je bilo da se sazna da li je plod sasvim u redu i da li je zdrava trudnica. Hvala Bogu možemo da se radujemo i pratimo njenu trudnoću, ove godine za mene je to jako bitna uloga - postajem tetka. Cela porodica se raduje, naša majka i ja i ona i svi - rekla je Indi, pa progovorila o
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Prošao je krizni deo trudnoće, cela porodica se raduje" Indi Aradinović o trudnoj Editi: "Najvažnije je bilo da se sazna da…

"Prošao je krizni deo trudnoće, cela porodica se raduje" Indi Aradinović o trudnoj Editi: "Najvažnije je bilo da se sazna da li je sve u redu" (video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Edita Aradinovićbojan bjelić

Zabava, najnovije vesti »

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako…

"Postoje snimci sa sigurnosnih kamera" Baka Prase otkrio detalje slučaja nakon što mu je zapaljen auto od 500.000 evra: "Ako imaš neki problem, sedneš sa mnom i rešiš ga"

Blic pre 1 minut
Čupa dlake s kose, pa ih baca u hranu: Dvojica Britanaca pokušala da prevare restoran za skoro 200 evra, a onda je isplivao…

Čupa dlake s kose, pa ih baca u hranu: Dvojica Britanaca pokušala da prevare restoran za skoro 200 evra, a onda je isplivao odvratan snimak

Blic pre 1 minut
Kada treba soliti jaja? Ključno je koja ste izabrali za kuvanje, a koja za prženje: Obratite pažnju na sitnice

Kada treba soliti jaja? Ključno je koja ste izabrali za kuvanje, a koja za prženje: Obratite pažnju na sitnice

Kurir pre 15 minuta
Da srce pukne: 12 čistokrvnih pasmina pasa koje vlasnici najčešće napuštaju

Da srce pukne: 12 čistokrvnih pasmina pasa koje vlasnici najčešće napuštaju

Blic pre 16 minuta
(Video) Prezgodna supruga Darka Lazića u smeloj haljini: Folker se obrijao, pa došao na promociju Nadice Ademov: Žena i on…

(Video) Prezgodna supruga Darka Lazića u smeloj haljini: Folker se obrijao, pa došao na promociju Nadice Ademov: Žena i on pucaju od elegancije, doneli ogroman poklon

Blic pre 1 minut