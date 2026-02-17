"Prošao je najkrizniji deo", Indi o Editinoj trudnoći, pa otkrila istinu o odnosu sa Bojanom Bjelićem

Pevačica Indira Aradinović Indi pojavila se na promociji novog albuma Nadice Ademov, a društvo joj je pravio kolega Bojan Bjelić sa kojim ima veliki hit "Ekspresno".

Indi je pred pripadnicima sedme sile, između ostalog, govorila i o svojoj sestri Editi Aradinović koja je trenutno u blagoslovenom stanju. - Prošao je najkrizniji deo trudnoće, najvažnije je bilo da se sazna da li je plod sasvim u redu i da li je zdrava trudnica. Hvala Bogu možemo da se radujemo i pratimo njenu trudnoću, ove godine za mene je to jako bitna uloga - postajem tetka. Cela porodica se raduje, naša majka i ja i ona i svi - rekla je Indi, pa progovorila o