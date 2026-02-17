Završena druga runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Druga runda nuklearnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja se danas održavala u Ženevi, završena je, saznaje Aksios od neimenovanog američkog zvaničnika.

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Irana, druga runda indirektnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održana je u ambasadi Omana u Ženevi. Press TV je ranije naveo da su pregovori fokusirani na nuklearno pitanje i ukidanje američkih sankcija, dok je format razgovora pratio prethodnu rundu, održanu 6. februara u Maskatu. Iransku delegaciju predvodi ministar spoljnih poslova Abas Arakči, uz zamenike za politička,