Završena druga runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Druga runda nuklearnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja se danas održavala u Ženevi, završena je, saznaje Aksios od neimenovanog američkog zvaničnika.

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Irana, druga runda indirektnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održana je u ambasadi Omana u Ženevi. Press TV je ranije naveo da su pregovori fokusirani na nuklearno pitanje i ukidanje američkih sankcija, dok je format razgovora pratio prethodnu rundu, održanu 6. februara u Maskatu. Iransku delegaciju predvodi ministar spoljnih poslova Abas Arakči, uz zamenike za politička,
