Mećava preko Zlatibora, za noć palo 20 cm novog snega: Putari na terenu sa teškom mehanizacijom – saobraćaj za šlepere zabranjen

Čajetina – Tokom noći palo je oko 20 centimetara snega na teritoriji Čajetine, Užica, Bajine Bašte.

Sve raspoložive ekipe su trenutno na terenu i rade na raščišćavanju puteva po prioritetima. – Sneg na Zlatiboru pada od ponoći. Na terenu su trenutno 18 kamiona i četiri grejdera. Saobraćaj za šlepere je zabranjen. Puteve prvog prioriteta održavamo prohodnim, kažu za RINU u Putevima Užice. Usled snežnih padavina, saobraćaj se odvija otežano, pa se vozačima savetuje dodatan oprez. – Naravno, bez zimske opreme nek se ne kreće na put. Sneg je vlažan i klizav. Važno je