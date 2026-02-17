Ako se odmah nešto ne promeni Srbija će ostati bez domaćeg mleka

Vreme pre 19 minuta
Ako se odmah nešto ne promeni Srbija će ostati bez domaćeg mleka

Posle gotovo nedelju dana na ulici, poljoprivrednici su se sastali s ministrom, ali pregovori su propali. Sada najavljuju radikalizaciju protesta. Bez suštinskih promena Srbija će ostati bez domaćeg mleka

Pregovori predstavnika poljoprivrednika, koji od srede (11. februar) protestuju i blokiraju puteve, i Ministarstva poljoprivrede su propali, a poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od 18. februara. Šta radikalizacija konkretno znači, zasad nije poznato, ali prema ranijim izjavama, moguće su celodnevne blokade puteva i učešće većeg broja poljoprivrednika, prenosi N1. Poljoprivrednici su prethodnih dana blokirali brojne putne pravce tražeći hitnu
