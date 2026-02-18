Danas ističe rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu u Srbiji

Beta pre 1 sat

Rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu u Srbiji ističe danas.

Porez na imovinu je prihod lokalnih samouprava, a četiri puta godišnje plaćaju ga građani, preduzetnici i prva lica.

Prva godišnja rata plaća se u iznosu akontacije koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine.

Na dug poreza na imovinu obračunava se zatezna kamata, koja trenutno iznosi 16,5 odsto na godišnjem nivou.

(Beta, 18.02.2026)

